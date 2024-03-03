В двух городских округах Белгородской области объявлена ракетная опасность

Мэрия Белгорода проинформировала местных жителей о существующей ракетной опасности в двух городских округах.

Как сообщают городские власти, ракетная опасность существует в Губкинском и Старооскольском округах Белгородской области.

Другой информации пока не приводится.

Напомним, 30 декабря прошлого года украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор. После произошедшего ВС РФ в разы усилили бомбардировку украинских городов и военных объектов ВСУ.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Вампир» чешского производства.