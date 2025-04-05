В двух регионах России объявили угрозу атаки БПЛА

В ночь на 5 апреля еще в двух российских регионах объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов.

Так, в 23:00 мск об опасности предупредил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Глава региона отметил, что силы противоракетной обороны приведены в полную боевую готовность.

Также он призвал жителей сохранять спокойствие.

Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Ростовской области. Информация об этом появилась в приложении МЧС России.

Жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Ранее сообщалось о том, что на территории Липецка объявили угрозу атаки беспилотников.