В двух регионах России объявили угрозу атаки БПЛА
В Ростовской и Воронежской областях объявили опасность атаки дронов
Фото: [instockphoto.com]
В ночь на 5 апреля еще в двух российских регионах объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов.
Так, в 23:00 мск об опасности предупредил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Глава региона отметил, что силы противоракетной обороны приведены в полную боевую готовность.
Также он призвал жителей сохранять спокойствие.
Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Ростовской области. Информация об этом появилась в приложении МЧС России.
Жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.
Ранее сообщалось о том, что на территории Липецка объявили угрозу атаки беспилотников.