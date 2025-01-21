В двух российских аэропортах приостановили прием и отправку рейсов

Аэропорты в Казани и Ульяновске временно приостановили авиарейсы для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов, сообщили в Росавиации.

Предварительные данные указывают на причины, связанные с возможной угрозой атаки дронов. В официальном заявлении подчеркивается, что данные ограничения введены с целью защитить безопасность авиаперевозок.

Росавиация уточняет, что эти аэропорты не будут принимать и отправлять рейсы на время действия ограничений. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и персонал аэропортов принимают все необходимые меры для гарантии безопасного выполнения полетов, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что около 250 россиян полсуток не могут вылететь с Кубы из-за сломанной турбины.