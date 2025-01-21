Около 250 россиян полсуток не могут вылететь с Кубы из-за сломанной турбины

По информации, предоставленной Mash, примерно 250 граждан России оказались в затруднительном положении в аэропорту Гаваны, Куба. Причиной задержки стала неисправность турбины на борту самолёта Boeing 777-31h. По предварительным данным, пассажиры не могут покинуть остров уже более семи часов. Их рейс в Москву должен был состояться в 9:00.

По словам путешественников, они провели в самолёте около четырёх часов, после чего их попросили покинуть борт без объяснения причин. Затем они стали свидетелями того, как специалисты открыли турбину, провели работы в течение примерно часа и ушли.

«В транзитной зоне находятся около 400 человек. Большая часть из них — граждане РФ. Как уверяют застрявшие в аэропорту туристы, представители авиакомпании „Россия“ не предоставили им никакой информации. Также не выдали еду и воду», — приводится в сообщении.

В ближайшее время в Гавану должен прилететь новый самолет из Москвы.

Ранее сообщалось, что самолет рейса Москва — Саранск вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технеисправности.