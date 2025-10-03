В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

В аэропортах Волгограда и Саратова временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Ограничения введены в связи с мерами по обеспечению безопасности полетов. Об этом в своем телеграм-канале написал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Как пояснил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале, эти вынужденные меры необходимы для гарантирования безопасности воздушного движения. Он не уточнил, сколько продлится действие ограничений и с чем именно они связаны. Информацию о введенных мерах обнародовали в пятницу, 3 октября, в 23:09.

