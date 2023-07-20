В Егорьевске задержали местного жителя, который угрожал сотруднице пункта выдачи заказов

В Егорьевске задержали мужчину, который угрожал расправой сотруднице пункта выдачи заказов Wildberries. Им оказался местный житель 1992 года рождения, сообщает интернет-издание «Знамя труда» со ссылкой на ГУ МВД РФ по Подмосковью.

По информации СМИ, неустановленный мужчина в утренние часы искал пункт выдачи СДЭК, однако по ошибке пришел в пункт выдачи заказов OZON в 1-м микрорайоне. По словам сотрудников, он вел себя неадекватно, но мирно.

«Угроз от него никаких не было никаких. Человек невменяем был. Говорил про вирус какой-то, фашистов каких-то, но угроз никаких не было. Просто он обращал на себя внимание, вот и все», - рассказали они.

После этого мужчина отправился в сторону пункта СДЭК на проспекте Ленина. По пути он зашел в магазин парфюмерии и так же вел себя вежливо и спокойно. Затем он оказался в пункте выдачи заказов Wildberries и там уже нагрубил сотруднице и начал угрожать ей. Конфликт запечатлела камера видеонаблюдения, а впоследствии запись попала в интернет.

После инцидента в пункте выдачи мужчина, наконец, добрался до нужного ему адреса и получил заказ – куртку. Как рассказал местный сотрудник, посетитель вел себя неагрессивно.

«В таких случаях самое главное – не провоцировать лишний раз человека. Я просто сидел, молчал, лишнего слова, главное, не сказать, потому что его может вообще переклинить голову, и уже агрессия может начаться», - отметил он.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.