В Екатеринбурге эвакуировали работников оборонного завода «Уралтрансмаш»

В Екатеринбурге на оборонном заводе «Уралтрансмаш» прошла плановая эвакуация сотрудников в связи с учениями, передает портал e1.ru.

Работники предприятия услышали сигнал тревоги и быстро покинули свои рабочие места, собравшись возле бомбоубежищ. Отмечается, что там им продемонстрировали порядок действий в экстренной ситуации.

Многие сотрудники начали звонить своим близким, чтобы сообщить о случившемся. Например, супруга одного из работников отметила, что ее муж не получил предварительного уведомления о предстоящих учениях.

Представители «Уралтрансмаша» объяснили, что эвакуация была организована в рамках регулярных тренировок по обеспечению безопасности. На предприятии отметили, что такие учения помогают подготовить коллектив к возможным экстренным ситуациям и отработать действия в условиях повышенной тревожности.

Это не первое подобное мероприятие в Екатеринбурге. Ранее в городе проводились учения, во время которых была эвакуирована городская больница. Тренировки также прошли на одной из станций метро.

Ранее стало известно, что в России объявили в розыск бывшего владельца Соликамского магниевого завода Петра Кондрашева.