В России объявлен в розыск бывший владелец Соликамского магниевого завода

Российские правоохранители объявили в розыск бизнесмена Петра Кондрашева, который ранее владел акциями ОАК «Соликамский магниевый завод». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на базу данных Министерства внутренних дел РФ.

Еще в 2022 году по решению суда 350 тыс. акций предприятия были обращены в государственную собственность. Частью из них владел предприниматель Кондрашев. Теперь же его самого объявили в розыск.

«Кондрашев Петр Иванович. Разыскивается по статье УК», — указано в базе МВД.

При этом не уточняется, по какой именно статье Уголовного кодекса разыскивается бизнесмен.

Ранее сообщалось об объявлении в розыск предпринимателя Абзухова, который руководил в Ставропольском крае агропредприятием «Терский». Его обвиняют в присвоение или растрате средств, совершенных в особо крупном размере. Судом уже вынесено решение об его заочном аресте.