В России объявлен в розыск бывший владелец Соликамского магниевого завода
МВД: экс-владелец Соликамского магниевого завода Кондрашев объявлен в розыск
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Российские правоохранители объявили в розыск бизнесмена Петра Кондрашева, который ранее владел акциями ОАК «Соликамский магниевый завод». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на базу данных Министерства внутренних дел РФ.
Еще в 2022 году по решению суда 350 тыс. акций предприятия были обращены в государственную собственность. Частью из них владел предприниматель Кондрашев. Теперь же его самого объявили в розыск.
«Кондрашев Петр Иванович. Разыскивается по статье УК», — указано в базе МВД.
При этом не уточняется, по какой именно статье Уголовного кодекса разыскивается бизнесмен.
Ранее сообщалось об объявлении в розыск предпринимателя Абзухова, который руководил в Ставропольском крае агропредприятием «Терский». Его обвиняют в присвоение или растрате средств, совершенных в особо крупном размере. Судом уже вынесено решение об его заочном аресте.