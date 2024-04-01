В Екатеринбурге огнеборцы сражаются с крупным пожаром на «Уралмашзаводе»
Фото: [соцсети]
Крупный пожар начался на «Уралмашзаводе» в Екатеринбурге, сообщают в МЧС России.
Площадь пожара составляет до 4 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, загорелся цех №57, в котором находится большое количество лакокрасочных материалов.
Данная площадка заводу не принадлежит, и, по словам представителя предприятия, находится в удалении от основных производственных объектов.
На борьбу с пожаром направлены 52 человека и 17 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало.
Накануне пожар произошел на турбазе «Водолей» в Апшеронском районе Краснодарского края. Предположительно, его причиной стала неисправная электропроводка.