Люди в панике выбегали в купальниках: появились подробности сильного взрыва на турбазе «Водолей» на Кубани

Об произошедшем вдоль трассы из хутора Красного Дагестана к станице Нижегородской в воскресенье, 31 марта, взрыве на турбазе «Водолей» сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

По информации ведомства, сразу после взрыва на турбазе начался сильный пожар. В настоящее время площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.

В социальных сетях отдыхающие делятся видео пожара. У многих сгорели личные вещи. Некоторым пришлось выбегать из турбазы прямо в купальниках и плавках.

Спасателями были эвакуированы более 50 человек. Есть один пострадавший. Мужчина с переломом госпитализирован в больницу. Одной из причин возгорания может являться вспышка из газового баллона газо-воздушной смеси.