В Екатеринбурге полыхает торговый центр «Гринвич»: людей эвакуировали

В Екатеринбурге в торговом центре (ТЦ) «Гринвич» произошел мощный пожар, в результате которого посетителей и сотрудников экстренно эвакуировали, пишет Mash.

По предварительным данным, возгорание произошло на крыше здания рядом с вытяжкой, где загорелся электрощит.

Очевидцы сообщили, что густой дым от крыши здания был виден из разных районов города на несколько километров. На место инцидента оперативно прибыли пожарные и специальные службы, которые начали работу по локализации возгорания и обеспечению безопасности.

По информации телеграм-канала SHOT, произошло возгорание градильни системы охлаждения вентиляции. Пожар ликвидировали на площади 20 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

В среду, 9 апреля, в Москве произошло возгорание на Госпитальноый площади — там загорелся родильный дом. Рожениц, матерей с детьми и сотрудников экстренно госпитализировали.