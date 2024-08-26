В Электростали арестовали мужчину, который в ходе ссоры задушил пенсионера

В Электростали предъявили обвинение местному жителю, который в ходе ссоры задушил пожилого мужчину. Злоумышленника заключили под стражу, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Преступление было совершено в мае текущего года. Мужчина в возрасте 75 лет приехал в гости к знакомому, который проживал в одном из частных домов городского округа. Некоторое время мужчины распивали спиртное, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта хозяин дома задушил гостя и скинул его тело в подвал.

Об исчезновении пенсионера сообщили его родственники, обеспокоенные тем, что мужчина не выходит на связь. В рамках расследования нашли очевидца, который рассказал о деталях преступления и вероятном местонахождении тела жертвы. В результате тело было найдено, а убийца задержан.