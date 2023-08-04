В Электростали осужденный пытался пронести в колонию героин и метадон

В Электростали осужденный пытался пронести в колонию наркотики, сообщили в УФСИН РФ по Подмосковью. Масса запрещенных веществ составила около ста граммов.

Инцидент произошел в колонии-поселении №3, куда самостоятельно прибыл осужденный к трем месяцам лишения свободы. Во время досмотра у него обнаружили наркотики – они были спрятаны в потайном кармане.

В частности, были найдены два свертка, в которых находилось вещество серо-коричневого и белого цвета. Также нашли четыре шприца.

Как показала экспертиза, обнаруженное вещество – метадон и героин общей массой около 100 граммов. Теперь осужденному грозит до десяти лет лишения свободы.