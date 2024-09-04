В Электростали водитель легковушки уснул за рулем и сбил двоих человек

Инцидент произошел днем в среду на проспекте Ленина. Мужчина 1993 года рождения, находившийся за рулем автомобиля Kia, съехал с дороги и наехал на скамейку. В этот момент на лавочке сидели мужчина и женщина 1950 года рождения. Оба получили травмы и были госпитализированы.

В ведомстве отметили, что водитель был трезв. По словам нарушителя, он уснул за рулем.