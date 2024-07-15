В Электростали задержали мужчину за мошенничество на девять миллионов рублей

В Электростали задержали уроженца Северо-Кавказского федерального округа в возрасте 24 лет за мошенничество на девять миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась местная жительница в возрасте 67 лет. Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он заверил пенсионерку в том, что в связи с мошенничеством со стороны сотрудников банка ее деньги могут похитить. После этого ей позвонили якобы сотрудник Центробанка РФ и следователь. Следуя их указаниям, потерпевшая сняла со своих счетов все деньги и перевела их на указанный злоумышленниками «безопасный» счет.

Полицейские задержали мужчину, который отвечал за обналичивание денег с банковских счетов и их распределение между членами преступной группы. Мошенника арестовали. Сейчас устанавливаются его соучастники.