В Электростали задержали пенсионера, который пырнул ножом знакомого в хостеле

В Электростали задержали пожилого мужчину, который в ходе ссоры пырнул ножом своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Московской области.

Инцидент произошел в одном из хостелов города, расположенном в Строительном переулке. Поздно вечером в помещении произошла драка между двумя пьяными мужчинами. В ходе разборок 75-летний гражданин нанес оппоненту ножевое ранение.

Злоумышленника задержали. Мужчина был доставлен в отдел полиции. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.