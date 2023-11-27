В элитный полк Московской области войдут свыше двух тысяч военнослужащих

До 25 декабря в регионе сформируют полк Московской области — элитное подразделение, в состав которого войдут свыше двух тысяч офицеров, прапорщиков и рядовых.

Как ранее подчеркивал губернатор Андрей Воробьев, каждый доброволец получит выплату в размере миллиона рублей. Бойцы полка также могут рассчитывать на ряд льгот, в том числе кредитные каникулы, сохранение рабочего места, освобождение от уплаты налога на имущество.

Глава Московской области также отмечал, что в полк подобран командир, имеющий за плечами успешный опыт ведения боевых действий. Подготовкой добровольцев занимаются опытные инструкторы.

Семьи бойцов будут обеспечены всем необходимым и смогут рассчитывать на поддержку всех ведомств Московской области, волонтеров и регионального фонда «Защитники Отечества».

Оставить заявку для прохождения службы в полку Московской области можно на сайте или в чат-боте. Также можно задать интересующие вопросы по телефону горячей линии — 8-495-990-77-77.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев провел встречу с матерями участников СВО в Алабино.