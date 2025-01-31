В Эстонии подожгли ресторан украинской кухни с экстремистским названием

Портал Delfi сообщил о пожаре в ресторане украинской кухни Slava Ukraina* в столице Эстонии. Департамент полиции и погранохраны сообщил, что заведение общепита подожгли.

Инцидент произошел утром 31 января в Таллине. Прибывшие на место экстренные службы увидели разбитое окно и огонь, который распространялся внутри помещения. Правоохранители отрабатывают версию о поджоге в рамках уголовного дела о повреждении и уничтожении имущества.

Связывать преступление с политикой не стали. Однако в Спасательном департаменте добавили, что вопрос чувствительный, а инцидент могли учинить на почве ненависти. Однако все подробности выяснят в ходе расследования. Насколько известно, погибших и пострадавших нет, а сам ресторан повредился частично и изнутри.

Ранее сообщалось, что британцы затравили женщину из-за российского гражданства и поддержки РФ.

*Минюст включил лозунг «Слава Украине» в перечень нацистских, экстремистких и запрещенных в России