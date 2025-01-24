Британцы затравили женщину с сыном-инвалидом из-за российского гражданства

Жительница Британии рассказала RT , как подвергалась давлению и нападкам со стороны местных жителей из-за своего российского гражданства.

После начала СВО отношение к россиянке в Британии изменилось в худшую сторону. По словам собеседницы канала, друзья и знакомые стали на нее давить и уговаривать отвернуться от Родины. Женщина отметила, что ей «плевали в лицо» и настойчиво предлагали отказаться от гражданства России.

Однажды россиянка сделала британцу замечание за оскорбительную наклейку в адрес Владимира Путина, на что получила кучу оскорблений и угрозы, что ее вышлют из Британии.

Нападкам за рубежом русская жительница подвергается вместе с сыном-инвалидом. Она отметила, что устала терпеть такое отношение и хочет вернуться в Россию, чтобы ее ребенок также имел гражданство РФ.

Ранее сообщалось, что мужчина отказался присягнуть на вреность Украине и сбежал в Россию.