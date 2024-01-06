В Европе началась паника из-за ударов российской авиации по Украине

По словам британского аналитика Александра Меркуриса, в европейских странах вследствие разрушительных ударов для украинской армии российской авиации появились панические настроения. Об этом он сообщил в одном из каналов на видеохостинге.

Он добавил, что ущерб украинской военной инфраструктуре был значительным.

По мнению эксперта, несмотря на то что страны Запада всерьез работали над укреплением системы ПВО для Незалежной, она была разрушена российской авиацией.

Он подчеркнул, что таким образом, Вооруженные Силы РФ перегрузили американскую и европейскую ПВО атаками, наносимых масштабно и посредством высокотехнологичного оружия.