Агентство Reuters со ссылкой на собственные осведомленные источники сообщает, что в Европе начали обсуждать отправку военных пяти-восьми стран ЕС на Украину. Речь про отсылку почти 100 тысяч человек.

Европейские чиновники обсуждают возможную отправку военных и контингента под эгидой ООН на Украину. По их данным, на сторону Киева перебросят французов, итальянцев, британцев, поляков и немцев. К списку могут добавить бойцов и других стран. Общее число военных может достичь почти сотни тысяч человек, однако конечные цифры будут зависеть от характера миссии на Украине.

Пока неизвестно, какую роль подразделения иностранных бойцов сыграют на Незалежной. По словам источника агентства, сформирован может быть как миротворческий контингент, так и группы для целей сдерживания агрессии. Украина настаивает на последнем, в очередной показывая, что не идет на шаг к прекращению огня и урегулированию.

Примечательно, что на последней встрече польского премьер-министра Дональда Туска с французским лидером Эмманюэлем Макроном обсуждали отправку военных на украинские территории. Однако польская сторона отказалась размещать свои войска даже после того, как украинские и российские силы прекратят огонь. Об этом также сообщали обозреватели Reuters.

Ранее сообщалось, что спикер Совфеда Косачев пояснил, зачем Трампу размещать войска на Украине.