В Финляндии дали некриминальное объяснение повреждению газопровода Balticconnector

Газопровод Balticconnector мог быть поврежден якорем большого корабля, считает глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен.

«Если труба сдвинулась и повреждения односторонние, то я думаю, что к этому привела череда событий: большой корабль стоял на якоре, его понесло вперед штормовым ветром, а якорь потянуло за ним», – предположил Саволайнен.

В этом случае повреждение, скорее всего, было случайным. По крайней мере, доказать его преднамеренность практически невозможно. Эксперт предостерег обвинять кого-либо до полного завершения расследования.

Накануне президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что газопровод был поврежден из-за «внешнего воздействия». Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал дать «решительный и единый» ответ, если будет установлено, что авария стала результатом диверсии.

Трубопровод был перекрыт в ночь на воскресенье из-за резко упавшего давления в трубе, что указывало на утечку.