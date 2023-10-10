В Финляндии не исключили диверсию на газопроводе Balticconnector

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что место аварии на газопроводе Balticconnector уже определено, и не исключил, что причиной повреждения могла быть диверсия.

«Вероятно, повреждение как газопровода, так и телекоммуникационного кабеля является результатом внешнего воздействия», – сказал Ниинисте.

Он сообщил, что Финляндия и Эстония продолжает расследование аварии и выяснение причины повреждения. По его словам, помощь в расследовании вызвался предоставить генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Газопровод Balticconnector, проходящий по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, был перекрыт в ночь на воскресенье из-за сильного падения давления, что указывало на утечку.