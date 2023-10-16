В французском Аррасе угрожают взорвать школу, в которой на прошлой неделе убили учителя

Всех учеников и преподавателей в лицее французского Арраса, в котором на прошлой неделе был убит учитель французского языка Доминик Бернар, эвакуировали сразу после начала занятий, сообщает BFMTV.

Меры предосторожности были приняты после анонимного сообщения о заложенной в школе бомбе. Учебное заведение оцеплено, на месте работают саперы.

В пятницу утром Мовсар Могушков, выходец из Ингушетии, связанный с исламской террористической организацией, совершил нападение на сотрудников лицея. С криком «Аллах Акбар» он зарезал Бернара и ранил еще двоих.

После этого на территории Франции был введен повышенный уровень угрозы. Дополнительно для охраны порядка на улицах направлено 7 тысяч военных. Возле школ будут дежурить сотрудники правоохранительных органов.