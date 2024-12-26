В ФСБ рассказали о попытке взорвать российского военного в Москве при помощи папки с документами

Сотрудники ФСБ сорвали попытку агентов украинских спецслужб совершить теракт в Москве. Террористы планировали взорвать военнослужащего при помощи мины, заложенной в папку с документами. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

Федеральная служба безопасности задержала четверых граждан РФ, которые готовили теракты в отношении высокопоставленных военных и членов их семей. Одну из жертв хотели взорвать при помощи взрывного устройства, выполненного в виде папки с документами. Координаты тайника в Люберцах террористам сообщил украинский гражданин. Затем один из задержанных забрал эту бомбу.

«Ее повезли к одному из зданий Министерства обороны РФ», — указали журналисты в сюжете.

Еще один тайник с бомбой находился в районе Протвино. Об этом рассказал один из задержанных. Пресс-служба ФСБ даже показала кадры с этими признаниями. Агенты украинской спецслужбы признаются, что работали на своих кураторов из Киева.

Ранее уже сообщалось, что ФСБ удалось изобличить террористов. У них изъяли средства связи, которые подтверждают их работу на противника. Теперь всем им грозит длительное лишение свободы вплоть до пожизненного.