Умер советский писатель-фантаст Михаил Гуревич

16 апреля не стало Михаила Гуревича — писателя-фантаста и журналиста, лауреата премии «Золотой теленок», как сообщило издательство «Текст».

«Он был среди отцов-основателей издательства „Текст“, до этого работал в популярном советском журнале „Химия и жизнь“», — говорится в телеграм-канале издательства.

О причинах смерти 87-летнего Гуревича не сообщается.

Михаил Гуревич, известный под псевдонимом Михаил Кривич, появился на свет в 1938 году в городе Москва. Он получил образование в Московском химико-технологическом институте имени Д. И. Менделеева.

Создатель фантастических произведений и новелл, которые были написаны в соавторстве с Ольгертом Ольгиным, а также автор детективного романа «Бюст на родине героя». В 1971 году был удостоен премии «Золотой теленок», учреждённой «Литературной газетой».

Ранее сообщалось, что директор группы «На-На» Виталий Фроликов ушел из жизни в больнице прямо во время операции.