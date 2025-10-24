Сосед спас двоих человек из-под завалов в поврежденной многоэтажке Красногорска

Героический поступок совершил житель Красногорска Иван Москалев, который первым пришел на помощь соседям после ночной атаки беспилотника на жилой дом. Мужчина собственными силами извлек из-под обломков стен семейную пару, как он сам рассказал в интервью РЕН ТВ.

По словам Москалева, он проснулся от сильного гула и последующего взрыва. Не теряя времени, он поднялся на этаж, куда, как позже выяснилось, врезался украинский БПЛА. Беспилотник поразил стену между двумя квартирами, в результате чего жители одной из них оказались в западне.

«Там оказались взрослые – муж и жена. Муж лежал на животе. Мы вытащили камни. Слава богу, он встал и мог ходить. Жена лежала на спине. Мы камни начали поднимать: стена полностью на них завалилась. Они оба были живы и в сознании», — поделился подробностями спасательной операции Иван.

Как выяснилось, удар дрона пришелся на стену между двумя квартирами. В то время как в одной квартире жители получили ранения, в другой супруги оказались заблокированы под обломками. Москалев не только организовал их освобождение, но и оставался на месте до прибытия профессиональных спасателей, после чего незаметно покинул место происшествия.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья пообещал помощь пострадавшим при атаке дрона на дом в Красногорске.