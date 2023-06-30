В Германии назвали главного российского «врага» танков НАТО
Фото: [Александр Полегенько/ТАСС]
Немецкое издание Spiegel назвало российские боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» настоящим бичом для натовской бронетехники ВСУ.
Автор статьи Йорг Ремер отмечает, что «Аллигаторы» свободно кружат над позициями ВСУ и эффективно уничтожают технику противника. Он привел в пример атаку украинской армии возле Малой Токмачки, когда российские вертолеты уничтожили три американских БМП Bradley.
По мнению журналиста, российская армия все лучше приспосабливается к тактике ВСУ и начинает действовать все более активно.
Еще одной проблемой украинских войск Ремер назвал минные поля, которые препятствуют продвижению ВСУ.