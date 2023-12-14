В Германии указали на оружие, парализующее атаки ВСУ

Российские управляемые планирующие бомбы не позволяют идти в атаку украинским военным, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.

Стоит украинцам выдвинуться в атаку, как русские атакуют их планирующими бомбами. Солдатам приходиться возвращаться на свои позиции, так они и бегают туда-сюда, не имея возможности продвинуться вперед, рассказал Ваннер.

Россия использует в зоне спецоперации планирующие фугасные авиабомбы, что позволяет российской авиации наносить эффективные удары, не подставляясь при этом под ПВО противника.