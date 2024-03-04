Посол Германии Ламбсдорф прибыл в МИД России объясняться из-за утечки переговоров военных

Посол Германии в России граф Александр Ламбсдорф прибыл в МИД РФ, куда он был вызван после публикации расшифровки разговора высокопоставленных немецких военных о возможном применении ракет дальнобойных ракет Taurus для удара по Крымскому мосту.

Посла на Смоленской площади встречали многочисленные журналисты. Однако он отказался от каких-либо комментариев, протиснувшись в здание министерства.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала полный текст разговора немецких военных, в котором они обсуждали особенности применения ракет Taurus, если таковые будут предоставлены Украине. В Германии признали подлинность таких переговоров.

The Times считает, что немецкие офицеры раскрыли способы доставки на Украину английских и французских дальнобойных ракет, что ставит под вопрос их дальнейшую поставку.