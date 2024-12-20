«В городе ад»: глава подконтрольной Киеву Херсонской ОВА Прокудин призвал жителей к эвакуации
Глава Херсонской ОВА Прокудин призвал жителей к срочной эвакуации
Фото: [pxhere.com]
На Украине появился призыв ко всем жителям Херсона срочно эвакуироваться из города. Его выложил в своем телеграм-канале Александр Прокудин, руководитель Херсонской областной военной администрации.
Чиновник заявил, что на территории населенного пункта творится ад. Сам город и его окрестности подвергаются ударам со стороны России. Атаки ведутся на объекты инфраструктуры.
«Впереди тяжелые дни, напряженная ситуация сохранится в течение всех праздников. Еще раз призываю эвакуироваться в более безопасные районы области и регионы Украины», — указал он.
Прокудин добавил, что всем тем, кто остается в городе, не стоит лишний раз без особой необходимости выходить на улицу.
Ранее сообщалось, что российская армия нанесла очередной удар по украинским центрам принятия решений, а также объектам энергетики. Самая мощная серия взрывов была отмечена в Киеве, в городе был отмечен сильный пожар. Также была атакована Черкасская область.