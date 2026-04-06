В Городском округе Пушкинский проверили 28 гидросооружений в сезон таяния снега

Городской округ Пушкинский встретил сезон активного таяния снега в состоянии полной оперативной готовности. Несмотря на интенсивный приток талых вод, ситуация в муниципалитете остается стабильной: масштабных подтоплений не зафиксировано, а мониторинг уровня рек переведен в цифровой формат.

Главным технологическим барьером на пути стихии стала система интеллектуального мониторинга. В наиболее уязвимых точках округа установлены современные датчики, которые в режиме реального времени транслируют данные о колебаниях уровня воды в единый центр управления. Это позволяет специалистам действовать на опережение, не дожидаясь критических отметок.

Кроме того, на случай осложнения обстановки сформирован мощный резерв специализированной техники, способный оперативно ликвидировать локальные скопления воды. Инженерные службы и аварийные отряды в округе работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить любые риски для жилого сектора и инфраструктуры.

Особое внимание сосредоточено на безопасности 28 гидротехнических сооружений (ГТС), расположенных на территории округа. За состоянием плотин и дамб установлено круглосуточное наблюдение, в котором задействованы эксперты муниципальных учреждений и бойцы Пушкинского аварийно-спасательного отряда. Параллельно с этим городские службы ведут «невидимую» работу в жилых кварталах: проводится масштабная ревизия колодцев и очистка ливневых стоков от зимнего мусора и льда, что гарантирует беспрепятственный отвод воды с дворовых территорий.

Однако стоит отметить, что эффективность противопаводковых мер также зависит и от сознательности собственников частных домовладений. В период активного снеготаяния критически важно поддерживать в рабочем состоянии личные дренажные системы. Своевременная расчистка водоотводных канав и ливневой канализации на прилегающих к домам участках позволяет избежать неприятных сюрпризов в виде затопленных подвалов и хозяйственных построек, обеспечивая спокойное прохождение весеннего пика.