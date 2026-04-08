В Городском округе Пушкинский проверили состояние кладбищ перед пасхальными праздниками

В преддверии Пасхи (12 апреля) и Радоницы — дня особого поминовения усопших — в Городском округе Пушкинский проинспектировали состояние кладбищ. Во исполнение поручения главы муниципалитета Максима Красноцветова уполномоченный Нина Ушакова совместно с председателем окружного Совета депутатов Артемом Садулой и представителями МКУ «Потребительские услуги» 7 апреля объехали четыре места захоронения: Новодеревенское, Кавезинское, Новоселковское и Невзоровское кладбища.

В ходе объезда оценили состояние объектов, определили участки, требующие расчистки дорожек и косметического ремонта въездных групп. На погостах уже ведется уборка и вывоз мусора, ремонт и окраска ограждений, завоз песка и технической воды. Особое внимание уделяют доступности пешеходных дорожек, ведущих к автобусным остановкам. Параллельно идет санитарная вырубка сухих, больных и аварийных деревьев.

На контроле МКУ «Потребительские услуги» — обеспечение кладбищ бесплатным инвентарем: лопатами, граблями, ведрами, лейками и мешками для мусора. Отдельно занимаются уходом за мемориалами: на Невзоровском и Новодеревенском кладбищах ежегодно в апреле проводят генеральную уборку «Аллеи почетных захоронений» с участием волонтеров и общественников. Всего в границах округа расположено 23 кладбища, на шести из которых есть воинские захоронения героев Великой Отечественной войны.