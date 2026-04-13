В Городском округе Пушкинский усилят меры безопасности в дни праздников

В администрации Городского округа Пушкинский 10 апреля прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством заместителя главы округа Юрия Гордеева. В обсуждении участвовали представители МЧС, полиции, Росгвардии, Союза садоводов и муниципального подразделения по обслуживанию территории.

Участники сосредоточились на вопросах защиты населенных пунктов от огня и безопасности жителей в весенне‑летний период. В рамках противопожарных мер запланировали создать минерализованные полосы для предотвращения распространения огня, расчистить территории от сухостоя и благоустроить пожарные пирсы — они обеспечивают беспрепятственный забор воды спецтехникой.

С 1 мая на территории округа введут особый противопожарный режим. Ключевое изменение — штрафы за нарушения правил пожарной безопасности вырастут в два раза. Это коснется разведения костров, приготовления шашлыков в неположенных местах и слишком близкого расположения источника огня к деревьям и листве.

Кроме того, усилят меры защищенности в местах массовых гуляний и летних детских лагерях, уделят особое внимание безопасности детей на водных объектах и антитеррористической защищенности в преддверии праздников.