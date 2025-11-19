В Госдуме бьют тревогу из-за напитков, имитирующих алкоголь

Продажа так называемого «детского шампанского» вызывает серьезную озабоченность у экспертов. Как заявил лидер движения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев, подобные продукты формируют у подрастающего поколения опасное восприятие алкоголя как нормы жизни. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он обратил внимание на тревожный воспитательный парадокс: вместо предупреждения об опасности спиртного многие родители сами приучают к нему детей через игристые напитки в праздники. Эта практика, по его мнению, является фатальной ошибкой, последствия которой проявляются в печальной статистике — каждое второе молодежное преступление совершается под влиянием алкоголя.

По словам депутата, особую озабоченность вызывает маркетинговая стратегия размещения такой продукции в магазинах рядом с настоящим алкоголем, что создает прямую ассоциативную связь. Хамзаев уверен, что большинство граждан поддержит законодательные ограничения на продажу напитков, имитирующих спиртное.

Он подчеркнул, что необходимы срочные меры по усилению защиты здоровья подрастающего поколения через законодательные изменения и пересмотр принципов продажи подобной продукции.

