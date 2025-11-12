Временное ограничение продажи алкоголя в новогодние праздники поможет решить демографические проблемы и повысить качество жизни граждан России. Таким мнением в интервью интернет-изданию «Абзац» поделился создатель патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов.

По его словам, трезвые люди смогут посвящать больше времени семье, воспитанию детей, занятиям спортом и чтению литературы.

Болоянгов также напомнил об историческом прецеденте — сухом законе 1985 года в СССР, который, по его оценке, способствовал возникновению демографического бума и спас жизни многих граждан.

«Однако правительству трудно решиться на такую меру, потому что власти не захотят раздражать пьющую часть населения. Также против будут алкогольные лоббисты – возражающие люди всегда есть», — подчеркнул активист.

Данные социологических опросов показывают, что более половины россиян употребляют алкогольные напитки без особого повода — просто для расслабления после рабочего дня или во время просмотра фильмов.

Эксперты отмечают, что эта статистика свидетельствует о глубокой интеграции алкоголя в повседневную жизнь значительной части общества.

