В Госдуме объяснили отсутствие перемирия с Киевом на Рождество

По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексея Чепы, Москва не стала объявлять рождественское перемирие в зоне боевых действий с Киевом в наступившем году в связи с регулярными обстрелами со стороны противника. Об этом сообщает «Лента.ру».

Он уточнил, что свою роль сыграли атаки на Белгород и Донецк.

По мнению парламентария, не дадут возможности отдохнуть и сами украинские военные, даже если это перемирие будет объявлено.