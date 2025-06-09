В Госдуме оценили инициативу передавать информацию о детях мигрантов в МВД

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, следует обязать школы передавать в МВД России сведения о детях мигрантов. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он подчеркнул, что многие иностранные граждане и их дети неподобающе ведут себя в нашей стране и совершают преступления, в связи с чем нужно ввести дополнительные меры контроля, регулирования, отслеживания, надзора за соблюдением законодательства.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин анонсировал новый законопроект по миграционной политике.