Подросток зарезал четырех сверстников на дне рождения в Иркутской области: что известно о трагедии и мотиве преступления

Подросток зарезал четырех сверстников на дне рождения в Иркутской области, после чего поджег дом и погиб, не сумев выбраться на улицу. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета в телеграм-канале. Что известно о происшествии — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Хронология событий

ЧП произошло в ночь на 27 мая в частном доме СНТ «Горный Байкал». Известно, что компания друзей отмечала день рождение 15-летней подруги. После чего пять подростков, включая именинницу, уехали домой, а девять других остались ночевать в СНТ. Ночью один из подростков напал с ножом на сверстников, пять из которых скончались на месте, а еще четверо подростков госпитализированы. Нападавшему было 17 лет, сообщает АиФ.

В сообщении СУ СК также говорится, что подозреваемый после нападения устроил поджег и погиб в результате возгорания, так как не смог выбраться из дома. Возбуждено уголовное дело по факту убийства несовершеннолетних, а также покушения на убийство. Был создан оперативный штаб.

Фото: [ t.me/irkprocnews ]

Траур и мотив

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале заявил, что подростки отмечали день рождения с разрешения родителей. Он также рассказал, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Глава города Байкальск Василий Темгеневский опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором объявил трехдневный траур с 28 по 30 мая, а также призвал граждан поддержать семьи, в которых скончались или пострадали дети. Он подчеркнул, что подозреваемый напал на сверстников после того, как компания употребила алкоголь.

По слухам, причиной нападения могла быть ревность — нападавший приревновал одну из девушек к другому подростку. Предполагаемый убийца из многодетной семьи, его мать работает на фабрике, а криминального поведения за ним ранее не было замечено, сообщает МК.

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