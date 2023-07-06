В Госдуме предположили «афганский» сценарий для Украины
Фото: [©Нина Зотина/РИА Новости]
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что США могут использовать на Украине план «Б», похожий на тот, что они реализовали в Афганистане.
Он считает, что Владимир Зеленский своими безрассудными действиями загнал своих американских кураторов в тупик. Дальнейшее продолжение военных действий не приносит США ожидаемых финансовых и политических дивидендов.
Поэтому американцы могут просто уйти из Украины, как ранее ушли из Афганистана.
«Продажная украинская элита» уже сейчас должна готовиться к такому исходу, полагает депутат.
«И мне что-то подсказывает, что покидающих страну бортов и мест в них будет очень мало, да и не все они смогут взлететь», – сказал Шеремет.