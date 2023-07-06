В Госдуме предположили «афганский» сценарий для Украины

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что США могут использовать на Украине план «Б», похожий на тот, что они реализовали в Афганистане.

Он считает, что Владимир Зеленский своими безрассудными действиями загнал своих американских кураторов в тупик. Дальнейшее продолжение военных действий не приносит США ожидаемых финансовых и политических дивидендов.

Поэтому американцы могут просто уйти из Украины, как ранее ушли из Афганистана.

«Продажная украинская элита» уже сейчас должна готовиться к такому исходу, полагает депутат.