В Госдуме предупредили, что запрет вейпов вызовет всплеск нелегальной торговли

В России набирает обороты настоящий парад региональных запретов, на этот раз под ударом оказались вейпы. Однако, как отмечает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, эта активность больше напоминает популизм, чем выверенную стратегию. Регионы демонстрируют абсолютно разную, порой противоречивую политику: где-то готовы вводить жесткие ограничения, где-то выступают против. Такая разноголосица создает хаос и ставит под вопрос сам принцип контроля за исполнением этих мер. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, попытки простого запрета, по сути, не решают корень проблемы — никотиновую зависимость среди населения, особенно молодежи. Вместо этого они создают идеальные условия для расцвета теневого рынка. Как только легальная продажа ограничивается, ее место мгновенно занимают нелегальные поставщики, предлагающие продукт без какого-либо контроля качества, возрастных ограничений и налоговых отчислений в бюджет. В итоге государство теряет рычаги воздействия, а потребитель, особенно несовершеннолетний, оказывается в еще большей опасности, получая доступ к совершенно непредсказуемой продукции.

Парламентарий пояснил, что итогом этой спонтанной запретительной гонки может стать ситуация хуже исходной. Вместо снижения потребления общество получит лишь его криминализацию и уход в тень. Кирьянов видит выход в системном подходе, где главной задачей становится не сиюминутное запрещение, а последовательная работа по снижению никотиновой зависимости в принципе. Это предполагает не разрозненные инициативы регионов, а общую федеральную политику, сочетающую просвещение, поддержку отказа от вредной привычки и регулирование рынка, а не его тотальное выдавливание в подполье.

Ранее сообщалось, что Госдума запретила продавать вейпы и сигареты на остановках.