Госдума запретила продавать вейпы и сигареты на остановках

Государственная дума РФ приняла закон, запрещающий продажу вейпов и табачных изделий на остановках общественного транспорта, сообщило РИА Новости. Соответствующие изменения вносятся в закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма.

Под действие нового запрета попадает розничная торговля всей табачной и никотинсодержащей продукцией. Также нельзя будет продавать на остановках кальяны и любые устройства, предназначенные для потребления табака или никотина.

Ограничение коснется остановок всех видов городского и пригородного транспорта, но предусматривает единственное исключение.

Запрет не будет действовать, если торговая точка на остановке является единственным местом в целом населенном пункте, где продается такая продукция. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше курить.