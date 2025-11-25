В Госдуме признали «период охлаждения» для сделок с недвижимостью недостаточным

Рынок вторичной недвижимости столкнулся с растущей волной судебных споров вокруг совершенных сделок. Как отмечают эксперты, даже самые осторожные покупатели, привлекающие нотариусов и проверяющие документы, не застрахованы от потери жилья из-за мошеннических схем. В ответ на эту проблему был предложен закон о введении семидневного «периода охлаждения» для квартирных сделок. Однако, по мнению депутата Светланы Бессараб, эта мера носит поверхностный характер. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, судебная практика демонстрирует, что мошенники добиваются отмены договоров даже спустя месяцы после их оформления, что сводит на нет превентивный эффект временного ограничения.

Парламентарий отметила, что ключевая проблема кроется в отсутствии единых трактовок со стороны судебной системы. Разные инстанции по-разному оценивают обстоятельства сделок, что создает правовую неопределенность. В таких условиях ни нотариальное заверение, ни помощь риелторов не могут гарантировать безопасность.

По ее мнению, без системного пересмотра судебного подхода ситуация не изменится. Решающую роль должна сыграть четкая позиция Верховного суда, которая установит однозначные критерии защиты добросовестных приобретателей. Пока же этот вопрос остается открытым, риски для покупателей жилья продолжают неуклонно расти.

Ранее адвокат предрек пенсионерам волну уголовных дел за аферы с жильем.