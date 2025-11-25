«С них нечего взять»: адвокат предрек пенсионерам волну уголовных дел за аферы с жильем

Адвокат Александр Бенхин предупредил о риске массовых уголовных дел против пенсионеров, замешанных в мошеннических схемах с продажей жилья. По его мнению, именно уголовное преследование, а не гражданские иски может стать реальным сдерживающим фактором. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалист объяснил, что пожилые люди, участвующие в схемах по отъему квартир, часто не боятся гражданских судов, так как официально не имеют доходов и имущества. Полученные наличные средства практически невозможно отследить. Однако уголовная статья за мошенничество в особо крупных размерах меняет расклад кардинально.

Перспектива реального тюремного срока, по мнению юриста, может заставить таких продавцов добровольно возвращать квартиры или деньги обманутым покупателям. Для возбуждения дела правоохранительным органам потребуются документы, подтверждающие передачу средств, а также доказательства изначально мошеннического характера сделки.

В профессиональной среде уже звучали предложения о дополнительных мерах защиты. В их числе — разработка специальной методики для проверки вменяемости пожилых продавцов непосредственно перед завершением сделки с недвижимостью. Это позволило бы выявлять возможное давление на стариков на ранних этапах.

Ранее эксперт раскрыл слабые места в сделках с недвижимостью.