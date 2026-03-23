В Госдуме призвали депортировать незаконных мигрантов за их деньги

В дискуссии о миграционной политике вновь зазвучала жесткая риторика, на этот раз с акцентом на экономическую ответственность самих нарушителей. Депутат Госдумы Михаил Делягин в эфире радио Sputnik обратил внимание на инициативу МВД о создании реестра незаконно находящихся в стране иностранцев. Однако, по его мнению, сам по себе реестр — это лишь полумера, которая не решает главного вопроса: что делать с теми, кто оказался в России без законных оснований.

Парламентарий выступил с резонным, на его взгляд, предложением: выдворять таких мигрантов, причем исключительно за их собственный счет. Он обратил внимание на то, что сейчас в отношении этой категории уже действуют ограничительные меры — им запрещено покупать машины, открывать банковские счета, но при этом сам факт их пребывания зачастую остается неразрешенным. Делягина возмущает, что чиновники, разрабатывая механизмы контроля, почему-то не рассматривают вариант, при котором расходы на депортацию ложились бы не на бюджет страны, а на карман нарушителя.

Логика здесь простая: если человек сознательно нарушил закон, пересекая границу или оставаясь в стране без разрешения, то и последствия он должен расхлебывать самостоятельно, не перекладывая финансовую нагрузку на налогоплательщиков. Депутат подчеркивает, что речь идет не о дополнительных репрессиях, а о принципе справедливости и эффективного расходования государственных средств. В его риторике звучит тезис о том, что мягкость в вопросах выдворения создает не только административный дисбаланс, но и формирует неправильный стимул для потенциальных нарушителей.

По его мнению, миграционная политика должна быть не только контролирующей, но и экономически рациональной. Создание реестра имеет смысл только в том случае, если за ним следует четкий и финансово ответственный механизм принудительного выдворения. Иначе, по его убеждению, государство продолжит тратить средства на устранение последствий хаотичной миграции, вместо того чтобы сделать сам процесс въезда и пребывания прозрачным, а наказание — неотвратимым и, что важно, самоокупаемым.

Ранее сообщалось, что более 700 нелегальных мигрантов выдворили из Нижнего Новгорода в 2025 году.