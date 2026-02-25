Более 700 нелегальных мигрантов выдворили из Нижнего Новгорода в 2025 году

Нижний Новгород в прошлом году серьезно зачистили от нелегальных мигрантов: с территории города принудительно выдворили 712 иностранцев, а всего, с учетом добровольных отъездов, цифра перевалила за 778 человек. Такие данные на заседании гордумы озвучил начальник местного управления МВД Олег Соколов. Полицейские устроили настоящую охоту на нарушителей миграционного законодательства, проведя больше трех тысяч проверок мест, где обычно селятся и работают приезжие. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Цифры получились внушительные: по итогам рейдов правоохранители нащелкали 738 уголовных дел и выписали более шести тысяч административных протоколов. Под раздачу попали не только сами иностранцы, но и те, кто их нанимает: к ответственности привлекли 314 человек, из которых 223 — юридические лица. При этом работа шла не только на вылет: на учет в прошлом году удалось поставить 105 тыс. мигрантов, то есть значительную часть тех, кто живет и работает в городе легально.

Отдельная история — реестр нелегалов, отказавшихся добровольно приводить документы в порядок. В черный список попало больше трех тысяч человек. И здесь есть любопытная динамика: более 500 иностранцев из этого списка, видимо, испугавшись последствий и депортации, предпочли собрать вещи и уехать самим. Итог работы полиции за год очевиден: давление на нелегальную миграцию усилилось, заставив многих либо выйти из тени, либо покинуть город.

