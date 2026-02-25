В Госдуме призвали объяснять детям опасность вербовки СБУ

Украинские спецслужбы не оставляют попыток устроить хаос в российских регионах, и их главная ставка сделана на вербовку доверчивых граждан. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru призвал усилить профилактическую работу, чтобы люди понимали: даже невольная помощь Киеву обернется не обещанными «легкими деньгами», а долгими годами за решеткой.

По словам парламентария, террористическая активность со стороны Украины никуда не денется, пока сам киевский режим не прекратит существование. Поэтому главный упор сейчас нужно делать не только на работу силовиков, но и на информирование населения. Особенно уязвимыми категориями Журавлев называет пенсионеров и школьников: именно на них нацелены вербовщики, обещая быстрый и простой заработок. Деньги эти, как правило, мифические, а вот последствия — вполне реальные: статья за содействие терроризму тянет на срок от 15 лет.

Чтобы предотвратить беду, депутат предлагает бить в колокола со школьной скамьи. Детям с самого юного возраста нужно доходчиво объяснять, чем заканчиваются просьбы поджечь военкомат или передать «посылку» за вознаграждение. Итог такой политики, по мнению Журавлева, должен быть жестким и наглядным: чем чаще в обществе будут говорить о суровых приговорах для пособников СБУ, тем меньше найдется желающих рисковать свободой ради сомнительных обещаний из мессенджеров.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Украины стали использовать дейтинг-чаты для вербовки российских подростков.