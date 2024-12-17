По словам депутата нижней палаты парламента Сергея Миронова, необходимо ликвидировать украинских главарей в ответ на убийство начальника РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что все фамилии и адреса хорошо известны отечественным спецслужбам.

По мнению парламентария, киевский режим находится в агонии, а это наиболее опасное состояние. В целом Москва имеет право применить ракетный комплекс «Орешник» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал» с целью положить этому конец.

Ранее политолог Марков заявил, что за убийством начальника войск РХБЗ России стоит киевский режим.