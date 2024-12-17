По словам политолога Сергея Маркова, за убийством начальника войск радиационной, химической и биологической защиты России Игоря Кириллова стоят либо СБУ, либо ГУР. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что оба ведомства являются прокси-структурами ЦРУ США. Все подобные цели терактов утверждаются кураторами, поскольку Незалежной вообще не существует как независимого государства.

Ранее сообщалось, что следствие изучает видео с места взрыва, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов.