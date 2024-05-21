В Госдуме прокомментировали арест генерала Попова

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова, задержанный по делу о мошенничестве бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов находится под стражей. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что это единственная информация, которой он владеет, а все остальное находится в компетенции соответствующих служб.

Другой член указанного комитета Андрей Гурулев отказался от комментариев по данному поводу, сообщив, что также в курсе событий.

Напомним, экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов задержан по подозрению в мошенничестве. Он находится в СИЗО № 2 «Лефортово», на карантине. Его адвокат Сергей Буйновский заявил, что Попов ни в чем не виновен и обвинение ему пока не было предъявлено. Других сведений о деле не приводится.